Fanatik Beşiktaşlı sanatçı Haldun Boysan, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Siyah-beyazlı tribünlerin sevilen ismi, arkasında birçok anı bıraktı.

Kurtlar Vadisi dizisinde "Tombalacı Mehmet" karakteriyle ün yapan oyuncu Haldun Boysan, sevenlerini yasa boğdu.

"Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldığı otelde kalp krizi geçiren Boysan, hayata gözlerini yumdu.

Beşiktaşlılığıyla bilinen Boysan'ın vefat haberi, siyah-beyazlı taraftarları da derinden üzdü.

Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmayan ve tribünde olduğu dönemlerde taraftarlara üçlü bile çektiren 62 yaşındaki oyuncudan geriye hatıralar kaldı.

Haldun Boysan'ın Beşiktaşlılara üçlü çektirişi - İZLE