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    Haldun Boysan'ın Beşiktaşlılara üçlü çektirişi

    Fanatik Beşiktaşlı sanatçı Haldun Boysan, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Siyah-beyazlı tribünlerin sevilen ismi, arkasında birçok anı bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2020 - 08:53
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    Haldun Boysan'ın Beşiktaşlılara üçlü çektirişi

    Kurtlar Vadisi dizisinde "Tombalacı Mehmet" karakteriyle ün yapan oyuncu Haldun Boysan, sevenlerini yasa boğdu.

    "Maria ile Mustafa" adlı dizinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldığı otelde kalp krizi geçiren Boysan, hayata gözlerini yumdu.

    Haldun Boysan ın Beşiktaşlılara üçlü çektirişi #1

    Beşiktaşlılığıyla bilinen Boysan'ın vefat haberi, siyah-beyazlı taraftarları da derinden üzdü.

    Beşiktaş'ın hiçbir maçını kaçırmayan ve tribünde olduğu dönemlerde taraftarlara üçlü bile çektiren 62 yaşındaki oyuncudan geriye hatıralar kaldı.

    Haldun Boysan'ın Beşiktaşlılara üçlü çektirişi - İZLE

    Haldun Boysan ın Beşiktaşlılara üçlü çektirişi #2

    Haldun Boysan ın Beşiktaşlılara üçlü çektirişi #3

    Haldun Boysan ın Beşiktaşlılara üçlü çektirişi #4

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