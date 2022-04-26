Haldun Üstünel, Bebek'te fenalaştı

Galatasaray'ın unutulmaz yöneticisi Haldun Üstünel'in Bebek'te eşi ve kızlarıyla gezdiği sırada tansiyonu düştü.

Galatasaray ’ın eski yöneticilerinden Haldun Üstünel, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

Yolda yürürken fenalaşan Haldun Üstünel’in koluna giren eşi Zeynep Üstünel ve kızları, kalabalık sokakta işadamını oturtacak yer bulmakta zorlandı.

Konuşmakta güçlük çekti

Bir tabureye oturtulan Üstünel, basın mensuplarının “Geçmiş olsun, neyiniz var?” sorusuna cevap vermekte zorlandı ve sadece “Tansiyonum düşüyor” diyebildi.

Daha sonra eşiyle kızları, işadamını temiz hava alması için Bebek Parkı’na götürdü.