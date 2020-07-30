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    Halı sahalar 4 Ağustos'ta açılıyor

    Halı Saha Futbol Federasyonu (HFF), tesislerin 4 Ağustos'ta yeniden faaliyete başlayacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2020 - 13:23
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    Halı sahalar 4 Ağustos'ta açılıyor

    HFF'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs  salgını nedeniyle 5 aydır kapalı olan halı sahalar, Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelge doğrultusunda 4 Ağustos'tan itibaren faaliyetlerine başlayabilecek.

    Halı sahalar 4 Ağustos'ta açılıyor #1

    "BİZ GÖREVİMİZİ YAPTIK"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen HFF Başkanı Bahadır Bulut, "Bu süreçte yanlarında olduğumuz için teşekkür eden birçok halı saha işletmecisine asıl biz teşekkür ederiz. Biz görevimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

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