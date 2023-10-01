Haliç derbisinde Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü yendi

Süper Lig'in 7. haftası Haliç derbisine sahne oldu.
İki İstanbul temsilcisinin düellosunda Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.
5 golün çıktığı mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.
Kasımpaşa, üç golle geçti
Lacivert-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Federico Ceccherini (Kendi Kalesine) ile 6 ve 34. dakikalarda Aytaç Kara attı.
Fatih Karagümrük'ün golleri 43. dakikada Federico Ceccherini ve 89. dakikada Claudio Winck'ten geldi.
Karagümrük, 6 puanda kaldı
Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa 12 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 6 puanda kaldı.
Kasımpaşa, ligin 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.