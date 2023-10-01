Haliç derbisinde Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü yendi Süper Lig'in 7. hafta mücadelesinde Kasımpaşa, Fatih Karagümrük'ü 3-2'lik skorla mağlup etti.

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Süper Lig'in 7. haftası Haliç derbisine sahne oldu.

İki İstanbul temsilcisinin düellosunda Alparslan Erdem yönetimindeki Fatih Karagümrük ile Kemal Özdeş'in ekibi Kasımpaşa, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

5 golün çıktığı mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Kasımpaşa oldu.

Kasımpaşa, üç golle geçti

Lacivert-beyazlı takıma galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Federico Ceccherini (Kendi Kalesine) ile 6 ve 34. dakikalarda Aytaç Kara attı.

Fatih Karagümrük'ün golleri 43. dakikada Federico Ceccherini ve 89. dakikada Claudio Winck'ten geldi.

Karagümrük, 6 puanda kaldı

Bu galibiyetin ardından Kasımpaşa 12 puana yükseldi. Fatih Karagümrük, 6 puanda kaldı.

Kasımpaşa, ligin 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük, Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.