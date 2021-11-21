Haliç derbisinin galibi Karagümrük

Haliç derbisinde Karagümrük'ü ağırlayan Kasımpaşa evinde 3-1 mağlup oldu.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Karagümrük, 3-1'lik skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada kendi kalesine Brecka, 20'de Karamoh ile 27'de penaltıdan Pesic kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü 32'de Yusuf Erdoğan'dan geldi.

Karagümrük'te Hedenstad ve Biglia 90. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

KARAGÜMRÜK 22 PUANA YÜKSELDİ

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 9 puanda kalırken, bu sezonki 8. yenilgisini aldı. Karagümrük ise 22 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor deplasmanına gidecek. Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. Öte yandan Karagümrük'te Zukanovic de Trabzonspor maçında cezalı duruma düştü.