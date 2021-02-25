Halil Akbunar kariyer rekorunu kırdı

Göztepe formasıyla 8 gol atıp 9 da asist yapan Halil Akbunar, kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor.

10 yılda 3 farklı ligde boy gösterdiği Göztepe'de daha önce bir sezonda en fazla 7 gol atabilen Halil Akbunar, bu sezon durdurulamıyor.

Son olarak Fenerbahçe ağlarını da havalandıran 27 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı.

Halil, ligde Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Ankaragücü, Sivasspor, Gençlerbirliği (2) ve Fenerbahçe maçlarını boş geçmedi. İzmir temsilcisi, Halil'in gol attığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Halil, Türkiye Kupası maçlarıyla birlikte toplam 8 gol atıp 9 da asist yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Halil'le gol bulduğu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 16 puan topladı.

2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Halil için şimdiden birçok kulübün Göztepe yönetimine transfer teklifinde bulunduğu vurgulandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de deneyimli oyuncuyu yakından takip ettiği bildirildi.