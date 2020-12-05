Halil Akbunar Süper Lig'de 100. maçına çıktı

Göztepe'nin tecrübeli futbolcusu Halil Akbunar, Süper Lig'de 100. maçına çıkma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüp 100. maçı deneyimli isme plaket takdim ederek kutladı.

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor'u konuk eden Göztepe'nin takım kaptanı Halil Akbunar, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 100. maçına çıktı.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Göztepe ile Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim olan Halil Akbunar'a kulüp başkanı Mehmet Sepil ve kulüp başkan vekili Talat Papatya plaket takdim etti.

2011-2012 sezonu devre arasında Göztepe'de profesyonel olan 27 yaşındaki Halil Akbunar, o sezondan beri Göztepe'nin dışında sadece 1 yıl Elazığspor'da kiralık olarak forma giydi.

Kayserispor maçına kadar Süper Lig'de 99, TFF 1. Lig'de 102 ve TFF 2. Lig'de 57 ve Türkiye Kupası'nda 16 maça çıkan Halil Akbunar, bu müsabakalarda 42 gol attı.



