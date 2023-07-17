Halil Dervişoğlu, Galatasaray'la ilk kez antrenmana çıktı Avusturya'dan yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'ın son idmanında yeni transfer Halil Dervişoğlu da yer aldı.

ensonhaber.com Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz şehrine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında sürdürüyor. Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken daha sonra antrenmanda futbolcular üç grup halinde 8'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman taktik çalışmayla tamamlandı. Halil Dervişoğlu idmanda Sarı-kırmızılıların yeni transferi milli futbolcu Halil Dervişoğlu da takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Galatasaray, TSİ 20.00'de hazırlık maçında Sturm Graz ile karşılaşacak.