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    Halil Dervişoğlu: İnşallah her maçı kazanırız

    Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Lazio maçının ardından açıklamada bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2021 - 22:26
    • Güncelleme : 16.09.2021 - 22:27
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    Halil Dervişoğlu: İnşallah her maçı kazanırız

    Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Lazio'yu 1-0 yendikleri karşılaşma sonrasında konuştu.

    "GALİP OLDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

    Kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Halil, "Bugün çok iyi oynadık, takım olarak çok iyiydik. Pozisyonlara da girdik. Gol biraz şanslı oldu ama galip olduğumuz için çok mutluyuz." dedi.

    Halil Dervişoğlu: İnşallah her maçı kazanırız #1

    "TAKIMA YANSIDI"

    Taraftarın desteğine değinen genç futbolcu, "Stadyum full olmamasına rağmen yine çok güzeldi. Desteklerini hissettirdiler. Takıma da yansıdı bu. İnşallah her maç onların desteğiyle galip geliriz." ifadelerini kullandı.

    Halil Dervişoğlu: İnşallah her maçı kazanırız #2

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