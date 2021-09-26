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    Halil Dervişoğlu: Kariyerimin en ilginç golünü attım

    Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, Göztepe maçı sonrası konuştu. Genç golcü "Kariyerimin en ilginç golünü attım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 21:50
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    Halil Dervişoğlu: Kariyerimin en ilginç golünü attım

    Galatasaraylı Halil Dervişoğlu, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    "ÖNEMLİ BİR GOLDÜ"

    Maçta attığı golün sorulması üzerine Halil Dervişoğlu "Kariyerimin en ilginç golünü attım. Önemli bir goldü, takıma moral verdi." dedi.

    Halil Dervişoğlu: Kariyerimin en ilginç golünü attım #1

    "İSTEDİĞİMİZİ DE YAPTIK"

    İkinci yarı hakkında da konuşan Halil Dervişoğlu "İkinci yarı çok hırslı çıktık ve maçı döndürmek istedik. İstediğimizi de yaptık, mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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    Halil Dervişoğlu: Kariyerimin en ilginç golünü attım #2

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