Halil Dervişoğlu'nun babasından sitemkar paylaşım

Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan eleştirilere imalı bir cevap geldi.

Son olarak Rizespor maçının kadrosuna alınmayan Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan sitemkar paylaşım geldi.

"ALTINI ÇAMURA DA SOKSAN DEĞER KAYBETMEZ"

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Muzaffer Dervişoğlu; "Yetenek, Allah vergisidir. Biz kendimizi biliyoruz. Altını çamura da soksan değerinden bir şey kaybetmez." ifadelerine yer verdi.

Halil Dervişoğlu, son olarak Göztepe ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ancak ikinci yarı oyundan alınmıştı.





21 MAÇTA 3 GOL ATTI

Sezon başında Brendford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu, bu sezon 21 maçta 3 golü bulunuyor.