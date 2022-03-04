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    Halil Dervişoğlu'nun babasından sitemkar paylaşım

    Halil Dervişoğlu'nun babasından sitemkar paylaşım

    Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan eleştirilere imalı bir cevap geldi.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 12:36
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 13:13
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    Son olarak Rizespor maçının kadrosuna alınmayan Halil Dervişoğlu'nun babası Muzaffer Dervişoğlu'ndan sitemkar paylaşım geldi.

    "ALTINI ÇAMURA DA SOKSAN DEĞER KAYBETMEZ"

    Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Muzaffer Dervişoğlu; "Yetenek, Allah vergisidir. Biz kendimizi biliyoruz. Altını çamura da soksan değerinden bir şey kaybetmez." ifadelerine yer verdi.

    Halil Dervişoğlu, son olarak Göztepe ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya 11'de başlamış ancak ikinci yarı oyundan alınmıştı.

    Halil Dervişoğlu nun babasından sitemkar paylaşım #1

    21 MAÇTA 3 GOL ATTI

    Sezon başında Brendford'tan kiralanan Halil Dervişoğlu, bu sezon 21 maçta 3 golü bulunuyor.

    Halil Dervişoğlu, Beşiktaş'a haber gönderdi - HABERİ

    Halil Dervişoğlu nun babasından sitemkar paylaşım #2


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