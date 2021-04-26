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    Halil Dervişoğlu'nun bağlama performansı

    Halil Dervişoğlu'nun bağlama performansı

    Galatasaray'ın genç golcüsü Halil Dervişoğlu'nun bağlama çaldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 15:47
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    Futbolcular saha içi yetenekleriyle olduğu kadar, saha dışı yetenekleriyle de ön plana çıkıyor.

    Kimileri heykel ve resimler ilgilenirken kimileri de müziğe ilgi duyuyor.

    HALİL DERVİŞOĞLU'NUN BAĞLAMA PERFORMANSI

    Müziğe ilgi duyanlardan biri de Galatasaray'ın genç forveti Halil Dervişoğlu... Bağlama çalabilen Dervişoğlu, saha dışında bu yolla eğlenmeyi tercih ediyor.

    Dervişoğlu'nun bağlama çalıp türkü söylediği görüntüler, sosyal medyada kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

    İşte o görüntüler...

    Halil Dervişoğlu'nun bağlama performansı İZLE

    Halil Dervişoğlu nun bağlama performansı #1

    Halil Dervişoğlu nun bağlama performansı #2

    Halil Dervişoğlu nun bağlama performansı #3

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