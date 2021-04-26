Galatasaray'ın genç golcüsü Halil Dervişoğlu'nun bağlama çaldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Futbolcular saha içi yetenekleriyle olduğu kadar, saha dışı yetenekleriyle de ön plana çıkıyor.

Kimileri heykel ve resimler ilgilenirken kimileri de müziğe ilgi duyuyor.

HALİL DERVİŞOĞLU'NUN BAĞLAMA PERFORMANSI

Müziğe ilgi duyanlardan biri de Galatasaray'ın genç forveti Halil Dervişoğlu... Bağlama çalabilen Dervişoğlu, saha dışında bu yolla eğlenmeyi tercih ediyor.

Dervişoğlu'nun bağlama çalıp türkü söylediği görüntüler, sosyal medyada kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

İşte o görüntüler...

Halil Dervişoğlu'nun bağlama performansı İZLE