Halil Umut Meler, Elit kategoriye yükseldi

Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde ülkemizi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır ile birlikte, Halil Umut Meler de Elit Kategori'de görev yapacak.

UEFA, 2021-2022 Sezonu'nun ikinci yarısından itibaren geçerli olan hakem kategorilerini açıkladı. Buna göre, Türk Hakemliği ilk kez elit kategoride iki hakemle birden temsil edilecek.

Uzun yıllardır en üst düzey turnuvalarda ve finallerde ülkemizi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır ile birlikte, Halil Umut Meler de Elit Kategori'de görev yapacak olan 32 hakem arasında yer aldı.

2017 yılında ilk kez FIFA Kokartı takan Meler, 30.05.2018'de 2. Kategoriye, 17.07.2020'de de 1. Kategoriye yükseldi. 35 yaşındaki hakem, UEFA düzeyinde 3'ü Şampiyonlar Ligi grup aşaması ve 2'si farklı finaller olmak üzere 42 müsabakada düdük çaldı.

HAKEMLER VE KATEGORİLERİ

UEFA'nın açıkladığı listeye göre, hakemler ve kategorileri şöyle: