Halil Umut Meler, EURO 2024'te görev alacak UEFA, EURO 2024'te görev yapacak hakemleri açıkladı. Halil Umut Meler, UEFA tarafından EURO 2024'e seçildi.

ensonhaber.com

Yaz aylarında EURO 2024 turnuvasıyla futbol ateşi yanmaya devam edecek.

UEFA Hakem Komitesi, Avrupa Şampiyonası'nda 51 maçta görev alacak 18 hakemi duyurdu. UEFA'nın seçtiği hakemler arasında orta hakemimiz Halil Umut Meler de bulunuyor.

Listede ayrıca Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy, yardımcı hakemler olarak yer aldı. Türk hakemlerden Alper Ulusoy ise Video Match Officials olarak görev yapacak.

İşte EURO 2024'te görev alacak hakemler:

Artur Soares Dias (Portekiz)

Jesús Gil Manzano (İspanya)

Marco Guida (İtalya)

Istvan Kovacs (Romanya)

Ivan Kruzliak (Slovakya)

François Letexier (Fransa)

Danny Makkelie (Hollanda)

Szymon Marciniak (Polonya)

Halil Umut Meler (Türkiye)

Glenn Nyberg (İsveç)

Michael Oliver (İngiltere)

Daniele Orsato (İtalya)

Sandro Schärer (İsviçre)

Daniel Siebert (Almanya)

Anthony Taylor (İngiltere)

Clément Turpin (Fransa)

Slavko Vinčić (Slovenya)

Felix Zwayer (Almanya)