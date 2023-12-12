Haberler



Futbol



Halil Umut Meler kendisine saldıran herkesten şikayetçi oldu

Halil Umut Meler kendisine saldıran herkesten şikayetçi oldu Ankaragücü - Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler'in, video kayıtlarını izleyerek olaya dahil olan herkesten şikayetçi olduğu öğrenildi.