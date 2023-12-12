Süper Lig benzeri görülmemiş kara bir geceye şahit oldu.
Eleştirilerin odak noktası olan hakemler bu kez şiddet merkezi haline geldi. Ligin tecrübeli hakemi Halil Umut Meler, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğradı.
Süper Lig’in 15’inci haftasında Ankaragücü ile Rizespor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından sahaya inen Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, mücadelenin hakemi Halil Umut Meler’e saldırarak yumruk attı.
Görüntüleri izledi, şikayetçi oldu
Yaşanan olayın ardından hastaneye kaldırılan Halil Umut Meler, yapılan tetkiklerin ardından Ankara Emniyeti Spor Güvenlik Şubesi görevlilerine ifade verdi.
Görüntüleri izlediği öğrenilen Meler, ifadesinin alınmasının ardından saldırıya karışan herkesten şikayetçi oldu. Meler'e saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile gözaltına alındı.
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