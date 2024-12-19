Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda düdük çalacak

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, 21 Aralık-3 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Körfez Ulusları Kupası'nda düdük çalacak.

Meler ile yardımcıları Kerem Ersoy ile İbrahim Çağlar Uyarcan, Körfez Ulusları Kupası Futbol Federasyonu tarafından yapılan özel davet ve Merkez Hakem Kurulu'nun onayıyla organizasyonda görev yapacak.

26. KEZ DÜZENLENİYOR

Bu yıl 26. kez gerçekleştirilecek ve Kuveyt'in ev sahipliği yapacağı Körfez Ulusları Kupası 1968 yılından bu yana düzenleniyor.

Organizasyona Orta Doğu ile Arap yarımadası ülkelerinin milli takımları katılıyor.