Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda yarı final maçını yönetecek

İHA
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Körfez Ulusları Kupası'nda Suudi Arabistan ile Umman arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını yönetecek.
Kuveyt'in Jaber Al-Mubarek Al-Hamad Stadyumu'nda, yarın saat 17.30'da oynanacak mücadelede Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlenecek.
DÖRDÜNCÜ HAKEM CEZAYİR'DEN
Müsabakanın dördüncü hakemi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal olacak.
GRUP AŞAMASINDA DA MAÇ YÖNETMİŞTİ
Halil Umut Meler, turnuvanın grup aşamasında Irak ile Bahreyn arasında oynanan karşılaşmayı da yönetmişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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