Halil Umut Meler, Liverpool - Atalanta maçını yönetecek Süper Lig'de son olarak olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında görev alan Halil Umut Meler, Liverpool ile Atalanta arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında düdük çalacak.

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FIFA kokartlı elit hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Liverpool ile İtalya'nın Atalanta takımları arasında 11 Nisan Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final müsabakasını yönetecek.

İngiltere'nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Alper Ulusoy VAR, Abdülkadir Bitigen ise AVAR olarak görev yapacak.

Son maçına 17 Mart'ta çıktı

Halil Umut Meler, son olarak 17 Mart tarihinde oynanan olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçında düdük çalmıştı.