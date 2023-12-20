Halil Umut Meler: Olayları provoke eden Emre Belözoğlu'ydu Ankaragücü-Rizespor maçında Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan hakem Halil Umut Meler, Emre Belözoğlu hakkında bazı iddialarda bulundu.

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Ankaragücü-Rizespor maçında sarı-lacivertlilerin eski başkanı Faruk Koca tarafından yumruklu saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, olaya dair çarpıcı sözler söyledi.

Mücadele boyunca hakeme karşı hırçın tavırlar sergileyen Emre Belözoğlu'nun sürekli itiraz etmesi ve gösterdiği tavırlar futbol camiasının da dikkatini çekerken, Halil Umut Meler de genç hoca hakkında Hürriyet'e konuştu.

"Provoke eden Emre Belözoğlu'ydu"

Maçtan sonra düdüğü çaldıktan sonra oyuncular teşekküre ve tebrik etmeye geldi. Ki bu da görünüyor zaten ekranlarda. O arada Emre Belözoğlu’nun elini, kollarını gördüm. O arada rakip teknik direktör İlhan Palut onu tuttu. Tam biz ne oluyor, ne bitiyor, neler deniyor diye oraya odaklandığımızda eylemi yapan şahıs, sol tarafımdan yumruğu vurdu. Ondan sonrasını hatırlıyor muyum, hatırlamıyorum. Çünkü yerde darbe yiyordum. Zaten polis de temsilciler de bunu beklemiyordu. Beklenmeyen bir durum, çünkü oluşabilecek hiçbir hadise yoktu. Sadece bu durumu provoke eden teknik direktördü. Başka hiç kimse değildi.

Emre Belözoğlu yanıt verdi

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in kendisi hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

Haber Global'e konuşan Belözoğlu, şunları söyledi:

Olayı duyunca sahaya çıktım ve Halil Umut Meler'e sarıldım. Koridorda da üç kez kendisinden yaşananlardan dolayı özür diledim. Daha sonra kendisini aradım, istirahatte olduğu için yardımcı hakemiyle konuştum. Yardımcı hakemi de bana 'Ben şahidim koridorda yanımıza gelerek bize destek oldunuz. Yerde vuranlara da bağırarak, nerede sizin delikanlılığınız, diye tepki gösterdiniz. Kendisi de bana teşekkür etti. Gerekli açıklamaları yarın maçımızdan sonra da yapacağım.

2018 yılındaki olay...

Ayrıca Emre Belözoğlu'nun 2018 yılında "Ben futbolcuyken, darbe aldığımda bana gülmüştü." iddialarını da yalanlayan Meler, "İspat edebiliyorsa etsin demiştim o zaman ve ben bunu hiçbir zaman şahsileştirmedim." diyerek Belözoğlu'nun kendisiyle şahsi problemi olduğunu ima etti.

Meler ayrıca Belözoğlu'nun olaylardan sonra kendisinden özür dilemediğini de sözlerine ekledi.