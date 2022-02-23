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- Halil Umut Meler, Real Betis-Zenit maçını yönetecek
Halil Umut Meler, Real Betis-Zenit maçını yönetecek
FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İspanya'nın Real Betis ile Rusya'nın Zenit takımları arasında 24 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi play-off ikinci maçını yönetecek.
- AA
- 23.02.2022 - 05:50
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İspanya'nın Sevilla kentindeki Benito Villamarin Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada düdük çalacak.
UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MÜCADELESİNİ YÖNETECEK
Halil Umut Meler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Arda Kardeşler yapacak.