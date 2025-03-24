Halil Umut Meler sakatlandı: Maçı yarıda bıraktı

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İrlanda, UEFA Uluslar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bulgaristan'ı geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler, 37. dakikada bir sakatlık yaşadı ve kenara gelerek sağlık ekipleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

HAKEM MELER MAÇTA SAKATLANDI: DEVAM EDEMEDİ

Deneyimli hakem, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

2. yarıya Halil Umut Meler'in başlamaması kısa süreli şaşkınlık yaratırken Meler'in, ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle sahaya çıkmadığı anlaşıldı.

Meler'in sakatlığı nedeniyle ikinci yarı 8 dakika geç başladı.

DÖRDÜNCÜ HAKEM GÖREV YAPTI

Mücadelenin 2. yarısında 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.

Büyük heyecana sahne olan maçta İrlanda, 1-0 geride başladığı 2. yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

İrlanda bu galibiyetle UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na yükseldi.