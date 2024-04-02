Halil Umut Meler sürprizi! VAR'da görev alacak
ensonhaber.com

Süper Lig'de bugün oynanacak maçların VAR görevlendirmeleri açıklandı ve dikkat çeken bir isim görev alacak.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının orta hakemi Halil Umut Meler, bu hafta İstanbulspor-Rizespor maçının VAR koltuğunda oturacak.

İstanbulspor - Rizespor maçının VAR hakemi olarak görev yapacak olan Halil Umut Meler, geçtiğimiz hafta Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylarla ilgili tartışmalı kararlarıyla gündeme gelmişti.

Diğer maçlarda ise VAR hakemleri şu şekilde:

Galatasaray - Hatayspor: Serkan Tokat

Gaziantep FK - Alanyaspor: Alper Ulusoy

Antalyaspor - Ankaragücü: Tugay Kaan Numanoğlu