Halil Umut Meler'den kendisini ziyarete gelen Ankaragücü heyetine ret! Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelmek isteyen Ankaragücü başkan vekili Zeynep Karamancı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etmedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Rizespor karşı karşıya geldi.

Maç karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere biterken iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

Müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'in maçı bitirmesinin ardından saha içi bir anda karıştı.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakemlerin orta alana koşarak Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Meler, hastaneye kaldırılırken Faruk Koca ve iki yönetici tutuklandı. Yaşanan bu olayların ardından ise Koca, Ankaragücü başkanlığından istifa etti.

Ankaragücü heyetini kabul etmedi

Gelişen bu olayların ardından ise sıcak bir gelişme yaşandı. Hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, başkent ekibinden gelen ziyareti kabul etmedi.

Ankaragücü Başkan Vekili Zeynep Karamancı, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.

Hakem Halil Umut Meler, heyeti kabul etmedi.