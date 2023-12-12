Halil Umut Meler’e destek için hakemler Ankara'ya akın ediyor

DHA
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Rizespor maçının ardından sahaya girerek karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e saldırdı.
Yumruk darbesi ile yere düşen Meler'e Koca'nın etrafındaki kişilerin tekme attıkları görüldü.
Hakem odasına gelen Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa götürüldü.
Hastaneye kaldırılan Meler'in tedavisi devam ediyor.
Hakemler Ankara'ya akın ediyor
Hakemler, Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yaptığı saldırının ardından harekete geçti.
Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunacak olan çok sayıda hakem, daha sonra ortaklaşa basın mensuplarına açıklama da yapmayı planlıyor.
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