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Halil Umut Meler’e destek için hakemler Ankara'ya akın ediyor

Halil Umut Meler’e destek için hakemler Ankara'ya akın ediyor Çok sayıda hakem, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğrayan Halil Umut Meler'i hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulunacak.