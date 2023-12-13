Halil Umut Meler'e saldıran iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Farkında değiliz Süper Lig'de maçların ertelenmesine neden olay olayın failleri arasında yer alan iki şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı.

ensonhaber.com

Ankaragücü ile Rizespor arasında oynanan maçın ardından sahaya girerek Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca'yla birlikte hakem Halil Umut Meler'e saldıran ve ardından tutuklanan iki şüphelinin hakimlik ifadeleri ortaya çıktı.

“Hakeme tekme salladım”

Şüpheli Y.Ş., hakem Meler’e vurup vurmadığının farkında olmadığını söyledi.

Hakeme bir tekme salladım. Fakat vurduğumun farkında değilim. Hakemin kararları hatalı olduğu için maçtan sonra sahaya girdim. Bir arbede meydana geldi. Arbedenin içerisinde tekme salladım. Pişmanım.

“Olmaması gereken bir şeydi”

Diğer şüpheli K.Ç. ise hakimlik sorgusunda şöyle konuştu:

Olmaması gereken bir şeydi. Maçın atmosferi ile böyle bir olay meydana geldi. Olup bitenin farkında bile değilim. Hakeme nasıl vurduğumu da hatırlamıyorum. Pişmanım.

Ne yaşandı?

Ankaragücü Kulübü Başkanı eski Faruk Koca ve beraberindeki iki kişi, 1-1 berabere biten Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı.

Hakem Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler ertelenmiş ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Eski Başkan Koca ile beraberindeki iki kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmışlardı.