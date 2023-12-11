Halil Umut Meler'e saldırı sonrası hakemler Süper Lig'de maçlara çıkmama kararı aldı

ensonhaber.com
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.
Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.
Hakemlerden maça çıkmama kararı
A Spor'un haberine göre Süper Lig'de hakemler maçlara çıkmama kararı aldı.
Hakemlerin bu kararının ardından Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) da atama yapmayacağı öne sürüldü.
Son dakika olarak gündeme gelen bu iddiaların ardından resmi açıklamanın yapılacağı vurgulandı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış