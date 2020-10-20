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    Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev

    Süper Lig'in genç hakemlerinden Halil Umut Meler, Avrupa Ligi'nde oynanacak olan CSKA Sofya-CFR Cluj maçında düdük çalacak.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 14:58
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    Halil Umut Meler'e UEFA'dan görev

    FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Bulgaristan'ın CSKA Sofya ile Romanya'nın CFR Cluj takımları arasında 22 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A Grubu müsabakasını yönetecek.

    MAÇ SOFYA'DA

    Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Vasil Levski Stadyumu'nda saat 19.55'te başlayacak maçta Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak.

    Halil Umut Meler e UEFA dan görev #1

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