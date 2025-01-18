Halim Okta: Şanssız bir gündü, olmadı

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Beşiktaş, Süper Lig’in 20’nci haftasında sahasında konuk ettiği Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, berabere biten müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"KAZANAMADIĞIMIZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Karşılaşmayı değerlendiren Okta, şunları dedi:

Bu maçta son haftalara göre oynadığımız en tempolu maçlardan birisini oynadık. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra baskı yönünde de iyiydik İyi oynadığımızı düşünüyorum ve bu maçı böyle bir oyunun sonunda kazanmalıydık. Kazanamadığımız için üzgünüz.

"BUGÜN ŞANSSIZ BİR GÜNDÜ, OLMADI"

Şanssız olduklarını ifade eden Okta, sözlerini şöyle noktaladı: