Halim Okta: Çok zor günlerden geçiyoruz kulüp olarak

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor ile karşılaştı. Dolmabahçe'de oynanan maç 1-1 sona erdi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Alanyaspor ile berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

"ÇOK ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Halim Okta yaptığı açıklamada, şunları dedi:

Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maç öncesinde düşündüklerimizin tamamını yansıtamadık. Çok zor günlerden geçiyoruz kulüp olarak. Oyuncuların da fiziksel ve mental yorgunlukları var.

"UMUYORUM İKİNCİ YARIYA DAHA DİNAMİK OLARAK BAŞLAYACAĞIZ"

Açıklamalarına devam eden Okta, şu ifadeleri kullandı:

Bazı oyuncularımız sezon başından bu yana yoğun bir takvime girdi. Bazı oyuncular yeni yeni oynamaya başladı, maç eksiklikleri var. Bu aranın bize çok iyi geleceğini düşünüyoruz. Umuyorum ki ikinci yarıya çok daha hazır, dinamik olarak başlayacağız. Bütün umutlarımız bu yönde olacak.