Halim Okta: Eksiklerimiz bariz görülüyor

Beşiktaş, Süper Lig’in 19’uncu haftasında sahasında Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"EKSİKLERİMİZ BARİZ GÖRÜLÜYOR"

Mücadeleyi değerlendiren Okta, şunları dedi:

Kazandığımız için mutluyuz. Maçın ilk yarısında oyuncularımıza söylediğimiz topun bizde kalması ve oyunun yönünü değiştirmede başarılı olduk. İkinci yarıda da devam ettirmek istedik bunu ama topun kontrolünü rakibe verdik, çıkamadık. Bu istediğimiz bir şey değildi. Eksikler görülüyor, bunları kısa sürede halletmeye çalışacağız.