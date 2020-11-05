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Halis Özkahya koronavirüse yakalandı
Fenerbahçe-Konyaspor maçını yönetecek olan Halis Özkahya'nın, koronavirüs testi pozitif çıktı. MHK, bu karşılaşmaya başka bir hakem atayacak.
- Haber Merkezi
- 05.11.2020 - 08:41
- Güncelleme : 05.11.2020 - 09:41
Koronavirüs, bir hakeme daha bulaştı...
Geçtiğimiz hafta Milan ile Sparta Prag arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi maçını yöneten Halis Özkahya'nın, koronavirüs testi pozitif çıktı.
Tecrübeli hakemin, virüsü İtalya seyahatinde kaptığı düşünülüyor.
F.BAHÇE - KONYA MAÇINI YÖNETEMEYECEK
Yaşanan bu gelişmenin ardından Özkahya'nın, cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Konyaspor maçını yönetemeyeceği belirtildi.
Merkez Hakem Kurulu, bu karşılaşmaya kısa süre içerisinde başka bir hakem atayacak.