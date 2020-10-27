MHK'nin FIFA kokartlı hakemlerinden Halis Özkahya'ya UEFA'dan görev geldi. Tecrübeli hakem Milan-Sparta Prag maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, Milan ile Sparta Prag arasında 29 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H Grubu müsabakasını yönetecek.

MAÇ SAN SIRO'DA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İtalya'nın Milano şehrindeki San Siro Stadyumu'nda saat 20.55'te başlayacak müsabakada Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Satman yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.