Süper Lig’de 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, taraftarlarının yüzünü güldürdü. Dünyanın dört bir yanında kutlanan şampiyonluk Hamburg'da da kutlandı.

Süper Lig’de dün Trabzonspor, Antalyaspor'u sahasında konuk etti. Mücadeleye en az 1 puan almak için çıkan bordo-mavililer, 2-2'lik beraberlik sonucu 38 yıl aradan sonra şampiyonluğunu ilan etti.

Hamburg’ta şampiyonluk kemençeyle kutlandı İZLE

Taraftarlar Hamburg'da da sokaklara döküldü

Şampiyonluk sevinci sadece Trabzon'da değil dünyanın dört bir yanında kutlandı. Şampiyonluğunu ilan edilmesinin hemen ardından bordo-mavili taraftarlar sokaklara döküldü. Almanya'nın Hamburg şehrinde de güzel görüntüler geldi. Ellerinde bayraklar ve meşaleler ile şampiyonluk coşkusunu yaşayan taraftarlar, kemençe çalıp, horon teperek doyasıya eğlendi.



