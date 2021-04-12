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    Hamed Sholaja'nın sözleşmesi feshedildi

    Eskişehirspor'da Nijeryalı futbolcu Hamed Sholaja'nın sözleşmesinin feshedildiği açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2021 - 17:15
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 17:27
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    Hamed Sholaja'nın sözleşmesi feshedildi

    TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Nijeryalı sol kanat oyuncusu Hamed Sholaja'nın sözleşmesi, karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

    RESMEN DUYURULDU

    Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncularından Hamed Sholaja'nın sözleşmesi alacaklarına istinaden karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Oyuncumuza kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    21 yaşındaki Sholaja, Eskişehirspor formasıyla 21'i lig, 3'ü Türkiye Kupası olmak üzere 24 maça çıktı ve bir gol kaydetti.

    Hamed Sholaja nın sözleşmesi feshedildi #1

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