Hami Mandıralı'dan Abdülkadir Ömür'e olay sözler Trabzonspor'un efsane oyuncularından Hami Mandıralı, bordo-mavili takımdan Hull City'e transfer olan Abdülkadir Ömür'e sert ifadeler kullandı. Mandıralı, Ömür'e "Oğlum sen kimsin? Geldiğin yerin unutma" ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'dan 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'e giden Abdülkadir Ömür hakkında Hami Mandıralı'dan sert ifadeler geldi.

Trabzonspor'un ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Hami Mandıralı, Karadeniz Gazetesi'nin Youtube kanalına konuştu.

"Bu gücü nereden buluyorlar ben anlamıyorum"

Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a "Ben o takıma da gitmem bir daha da bu formayı giymem" dediği şeklinde duyum aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Giymem dediği forma bordo mavi Trabzonspor forması. Bu gücü nereden buluyorlar ben anlamıyorum. Trabzonspor gibi bir takımda oynayan, Trabzonspor forması giyen Trabzon'un öz çocukları bunu nasıl söyleyebiliyor. Ben söyleyemedim, benim arkadaşlarım söyleyemedi. Nerden buluyorlar bu gücü de bu lafları söyleyebiliyorlar. Ben hayretler içerisinde kaldım ve çok üzüldüm. Geldiğin yeri unutmayacaksın. Minibüsle geldiğin tesislere şimdi en lüks otomobille geliyorsun. Sokakta yürürken bulduğun parayla bunu almadın. Trabzonspor'da oynadığın için bu parayı ve arabayı aldın. Bu yüzden en güzel evde oturuyorsun, en güzel kıyafetleri giyiyorsun. Bunu unutmayacaksın. Bunu unutan insanı sen de unutacaksın.

"Oğlum sen kimsin? Geldiğin yerin unutma"

Trabzonspor formasını giyebilmek için çok acılar çektiğini belirten Hami Mandıralı, şu şekilde konuştu: