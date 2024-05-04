Hamit Altıntop: Türk futbolunun bana ihtiyacı var Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Türk futbolunun kendisine ihtiyacı olduğunu savundu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

2018'de futbolu bıraktıktan sonra 2019'da Nihat Özdemir'in Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kuruluna giren daha sonra ise Milli Takımlar Sorumlusu olarak görev yapan Hamit Altıntop çarpıcı ifadelere imza attı.

41 yaşındaki futbol adamı, L1 Üçgen YouTube kanalına konuk oldu. Burada açıklamalar yapan Altıntop, Türk futbolunu değerlendirdi.

"Türk futbolunun bana ihtiyacı var"

Altıntop, şu sözleri sarf etti:

Bu konuda mütevazı olmayacağım. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar.

"Türk bayrağına hizmet ediyoruz"

Hamit Altıntop, Beşiktaş Kulübü'ne de sert yanıt verdi.

Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Takım kadrosuna alınması hakkında Altıntop, şunları dedi:

Son kampta Semih Kılıçsoy örneği vardı. Semih Kılıçsoy'u çoğunuz tanımadan önce ben tanıyordum. Genç Milli Takım'da oynuyordu. Özelliklerine ve karakterine hakim biri olarak bunları biliyorduk. Ama şimdi Beşiktaş'ta oynamaya başlarken çok önemli ve değerli olduğunun farkına varan insanla şimdi bizi yargılıyor. 'Niye A Takım'da oynamıyor' veya oynatmayacaksınız almayın. Arkadaşlar insanlar bir şeyi unutuyor. Biz Milli Takım'a, Türk bayrağına hizmet ediyoruz. Orada sorumluluğumuzun farkındayız. Biz sizleri de temsil ediyoruz. O hassasiyetle olaya giriyoruz.

"Montella ile birlikte karar verdik"

Vincenzo Montella ile ortak karar verdiklerini söyleyen Hamit Altıntop, şu ifadeleri kullandı:

Beşiktaş tarafından mobbing kelimesi kullanıyor. Mobbing ne ya! Yani sizin oyuncunuz Ümit Milli Takım'da 2 Avrupa maçına çıkıyor ve gol de atıyor. Öyle bir platformda gol atıyor ki değeri artıyor. Ve biz bu şekilde onu geleceğe daha iyi hazırlayacağımıza inanıyoruz. Çünkü geçmişte örnekler var. O formayı erken elde eden piyasadan kayboluyor. Buna Montella ile birlikte karar verdik. O kararı kendisine ilk günden ilettik.

"Maksat ortamı görmesi, ortamı hayal etmesi"

Altıntop, Semih hakkında şu sözleri de sarf etti:

Maksat ortamı görmesi, ortamı hayal etmesi, hocanın da Semih'i tanıması. Hemen böyle büyük bir top yapıldı, balon yapıldı. Semih belki kendi kulübünden yazın ayrılabilir ama Milli Takım'dan ayrılmayacak. İnsanlar bu püf noktasını unutuyor. Biz onunla ömür boyu beraber olacağız. O şu anda takımından ayrılıp başka kulübü temsil edebilir. Biz bu hassasiyetle oyuncularımıza yanaşıyoruz. Böyle bir tepki gelmesi inanılmaz şaşırtıcıydı.

Neler olmuştu?

Semih Kılıçsoy, A Milli Takım'ın geçtiğimiz Mart ayında Macaristan ve Avusturya ile oynadığı hazırlık maçlarının geniş kadrosuna davet edilmiş, ancak sonrasında Ümit Milli Takım kadrosuna gönderilmişti.

Siyah-beyazlı kulübün yöneticisi Feyyaz Uçar, karar sonrası resmi internet sitesi üzerinden sert ifadeler kullanmış, mobbing suçlamasını yöneltmişti.