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    Hamit Altıntop ve Halil Altıntop'un fotoğrafı efsaneyi hatırlattı

    Hamit Altıntop ve Halil Altıntop'un fotoğrafı efsaneyi hatırlattı

    Hamit Altıntop ve Halil Altıntop'un sosyal medyaya düşen yeni fotoğrafları, yıllar önce çekilen "Ben zaten Halil" videosunu akıllara getirdi.
    • 10.06.2022 - 14:32
    • Güncelleme : 10.06.2022 - 14:50
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    A Milli Takımımızın unutulmaz iki ismi Hamit ve Halil Altıntop kardeşler, tek yumurta ikizi olması sebebiyle futbol camiasında da sık sık karıştırılıyordu.

    Bir davet sırasında bir araya gelen Altıntop kardeşlerin fotoğrafı da sosyal medyaya damga vurdu.

    Hamit Altıntop ve Halil Altıntop un fotoğrafı efsaneyi hatırlattı #1

    Efsane video akıllara geldi

    Görüntüyü görenler iki ismi ayırt edemezken yıllar önce çekilmiş efsane röportaj da akıllara geldi.

    Altıntop kardeşlerin unutulmaz röportajı: Ben zaten Halil - İZLE


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