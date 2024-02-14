Hamit Altıntop'tan Arda Güler sözleri: Benden daha iyi olacak Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Arda Güler ile ilgili verdiği röportajda olumlu eleştirilerde bulundu.

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A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Relevo'ya flaş açıklamalarda bulundu.

Kariyerinde Bayern Münih ve Real Madrid gibi dev takımlar olan Galatasaray'ın eski futbolcusu, İspanyol basınına verdiği röportajında, Xabi Alonso'yu ve milli oyuncumuz Arda Güler hakkında gelen soruları yanıtladı.

Beraber oynadığı Xabi Alonso'nun iyi bir performans sergilediğini söyleyen Hamit Altıntop, "Xabi bize bir oyuncu olarak ne olduğunu gösterdi; harika bir kişilik, harika bir futbolcu ama hepsinden önemlisi olağanüstü bir zeka. Ona bol şans diliyorum. Teknik direktör olarak gösterdiği performans inanılmaz ve umarım Bayer Leverkusen ile ligde veya kupada bir şampiyonluk kazanabilir." ifadelerini kullandı.

"Kararından vazgeçmez"

Toni Kroos'un Almanya Milli Takımı'na döneceğini düşünmeyen Hamit Altıntop, şöyle konuştu:

Emin değilim. Toni Kroos'la birlikte oynadım ve eğer o artık Almanya'da oynamayacağını söylediyse bu kararından vazgeçmez. Korkarım ki bir daha asla Almanya adına oynamayacağını düşünüyorum.

Arda Güler sözleri

Real Madrid'de harika bir dönem geçirdiğini söyleyen Hamit Altıntop, şunları söyledi:

La Liga'yı kazandık! Bu şampiyonluğu kazanmak her zaman çok özeldir ve bunu Xabi Alonso, Kaka, Cristiano, Benzema gibi harika oyuncularla deneyimledim. Harikaydı, Sergio Ramos ve Casillas'la da ve özellikle 'Special One' Jose Mourinho'yla. Kişisel olarak biraz sıkıntı yaşadım çünkü sırtımdan ciddi bir sakatlık geçirdim ve geri dönüşüm kolay olmadı. Bugün hala Florentino Perez ve José Angel Sanchez ile iletişim halindeyim ve onlara her şey için çok minnettarım.

"Arda benden daha iyi olacaktır"