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    Hamsik, ilk şampiyonluğunu Trabzonspor'la yaşadı

    Bordo-Mavililer’in yıldız ismi Marek Hamsik, futbol kariyerindeki ilk şampiyonluğu Trabzonspor’la tattı.
    • 01.05.2022 - 11:15
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    Hamsik, ilk şampiyonluğunu Trabzonspor'la yaşadı

    Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Akdeniz ekibi Antalyaspor'u ağırladı.

    Bordo-mavililer, rakibiyle 2-2 berabere kalıp, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

    Trabzonspor’un dünya yıldızı ismi Marek Hamsik, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğunu Bordo-Mavili formayla yaşadı.

    Hamsik, ilk şampiyonluğunu Trabzonspor la yaşadı #1

    Napoli'de şampiyon olamamıştı

    Napoli’de 12 yıl oynayan Maradona’dan sonra İtalyan kulübünün en büyük efsanesi olarak gösterilen Hamsik, 35 yaşında bu sevinci Trabzonspor’da tattı.

    İlk lig şampiyonluğuna ulaşan diğer yabancı Koussi, Puchacz ve Siopis. Şampiyonluğun altyapıdan yetişen Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Yusuf Erdoğan, Serkan gibi isimler için ise anlamı çok daha farklı. 35 kişilik A takım kadrosunda Süper Lig ’de şampiyonluk gören sadece 3 futbolcu vardı: Dorukhan, İsmail Köybaşı ve Visca.

    Hamsik, ilk şampiyonluğunu Trabzonspor la yaşadı #2

    Daha önce Süper Lig’de şampiyonluk yaşayanlar

    • İsmail Köybaşı: Beşiktaş 1
    • Dorukhan Toköz: Beşiktaş 1
    • Edin Visca: Başakşehir 1

    Farklı liglerde şampiyon olanlar

    • Denswil: Brugge, Ajax 5
    • Cornelius: Kopenhag 3
    • Nwakaeme: H.Beer Sheva 3
    • Trondsen: Rosenborg 2
    • Djaniny: Santos Laguna 2
    • Visca: Zeljeznicar 1
    • Vitor Hugo: Palmeiras 1
    • Bakasetas: AEK 1
    • Koita: Montpellier 1
    • Gervinho: Lille 1

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