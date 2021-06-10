Trabzonspor'un transfer ettiği Marek Hamsik, taraftara mesaj göndererek, "Yakında görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

İlk olarak Bruno Peres ve Gervinho'yu kadrosuna katan bordo-mavililer, görüşme halinde olduğu 33 yaşındaki orta saha Marek Hamsik transferinde de mutlu sona ulaşmıştı.

Trabzonspor, son olarak Göteborg'da forma giyen ve bonservisi elinde olan Slovak futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 33 yaşındaki yıldız için yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret artı 700 bin euro imza parası ödenecek.

Öte yandan Trabzonspor'un uzun zamandır kadrosuna katmak için uğraş verdiği Marek Hamsik KAP'a bildirilmişti.

HAMSIK'TEN MESAJ

Ünlü oyuncu Trabzonspor taraftaralarına mesaj gönderdi. Kulüp hesabından paylaşılan videoda Hamsik, "Merhaba Trabzon, sözleşme imzalamaktan dolayı çok mutluyum. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sizlerle buluşmayı diliyorum.

Önümüzdeki sezonun harika geçmesini diliyorum. Ve bunun olabilmesi için çok sıkı çalışacağız.

Yakında görüşmek üzere… Bordo-mavi! En güzel renkler!” ifadelerini kullandı.

Hamsik'ten taraftara mesaj: Yakında görüşeceğiz İZLE



