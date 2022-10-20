Petrol
92.25
-0.13%
Euro
18.1663
-0.04%
Dolar
18.5874
-0.05%
Altın
971.46
-0.09%
Borsa
3880
0.00%
Bitcoin
360.307
-0.87%
BTXN Coin
9.45
-0.21%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Açık 14 C
    Hamza Akman Galatasaray'da ilk golünü attı

    Hamza Akman Galatasaray'da ilk golünü attı

    Türkiye Kupası'nda Kastamonu'yu 7-0 ile geçen Galatasaray'da 18 yaşındaki genç futbolcu Hamza Akman ilk resmi golünü kaydetti. Akman maçın ardından duygularını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 04:39
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 04:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0'lık farklı skorla yenerek tur atladı.

    Galatasaray'da idari sorumlu olan Ayhan Akman'ın oğlu genç futbolcu Hamza Akman, 1 gol de bulduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    "Bugünlerin hayalini kuruyordum"

    Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Hamza Akman, "8 yaşımdan beri Galatasaray'dayım. Bugünlerin hayalini kuruyordum. Gerçekleştirdim Allah'a şükür. Galibiyet de aldık. Bir sonraki maçta da iyi oyunla iyi skor alacağız." sözlerini sarf etti.

    Hamza Akman Galatasaray'da ilk golünü attı - Video

    Hamza Akman Galatasaray da ilk golünü attı #1

    Babası Ayhan Akman büyük sevinç yaşadı

    Hamza'nın golü sonrası babası Ayhan Akman da tribünde büyük sevinç yaşadı. Galatasaray'ın eski oyuncularından Ayhan Akman, oğlunun attığı gol sonrası duygusal anlar yaşadı.

    Hamza Akman Galatasaray da ilk golünü attı #2

    Formasını aldı

    Ayhan Akman, maç sonunda saha kenarında oğlu Hamza Akman'ı bekledi. Karşılaşmanın ardından ise Hamza Akman, formasını babasına hediye etti.

    Hamza Akman Galatasaray da ilk golünü attı #3

    İlk resmi golünü kaydetti

    Bu sezon Galatasaray forması ile ikinci resmi maçına çıkan Hamza Akman, Galatasaray forması ile ilk resmi golünü kaydetmiş oldu.

    Hamza Akman Galatasaray da ilk golünü attı #4


    Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Hemen herkesin buzdolabına koyduğu bu yiyecekler zehir saçıyor
    Sağlık

    Bu besinleri sakın buzdolabına koymayın! Hemen herkesin buzdolabına koyduğu bu yiyecekler zehir saçıyor

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: Fenerbahçe kongre üyesi değilim
    Futbol

    MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz: Fenerbahçe kongre üyesi değilim

    Görüş Bildir