Türkiye Kupası'nda Kastamonu'yu 7-0 ile geçen Galatasaray'da 18 yaşındaki genç futbolcu Hamza Akman ilk resmi golünü kaydetti. Akman maçın ardından duygularını paylaştı.

Galatasaray Türkiye Kupası'nda Kastamonuspor'u 7-0'lık farklı skorla yenerek tur atladı.

Galatasaray'da idari sorumlu olan Ayhan Akman'ın oğlu genç futbolcu Hamza Akman, 1 gol de bulduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Bugünlerin hayalini kuruyordum"

Hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen Hamza Akman, "8 yaşımdan beri Galatasaray'dayım. Bugünlerin hayalini kuruyordum. Gerçekleştirdim Allah'a şükür. Galibiyet de aldık. Bir sonraki maçta da iyi oyunla iyi skor alacağız." sözlerini sarf etti.

Hamza Akman Galatasaray'da ilk golünü attı - Video

Babası Ayhan Akman büyük sevinç yaşadı

Hamza'nın golü sonrası babası Ayhan Akman da tribünde büyük sevinç yaşadı. Galatasaray'ın eski oyuncularından Ayhan Akman, oğlunun attığı gol sonrası duygusal anlar yaşadı.

Formasını aldı

Ayhan Akman, maç sonunda saha kenarında oğlu Hamza Akman'ı bekledi. Karşılaşmanın ardından ise Hamza Akman, formasını babasına hediye etti.

İlk resmi golünü kaydetti

Bu sezon Galatasaray forması ile ikinci resmi maçına çıkan Hamza Akman, Galatasaray forması ile ilk resmi golünü kaydetmiş oldu.