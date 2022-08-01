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    Hamza Akman: Önce Galatasaray

    Galatasaray'ın başarılı isimlerinden Hamza Akman, geleceğiyle ilgili konuştu. Akman, "Öncelikli hedefim, Galatasaray’a katkı vermek" dedi.
    • 01.08.2022 - 10:16
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 10:52
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    Hamza Akman: Önce Galatasaray

    Galatasaray’ın genç oyuncularından Hamza Akman, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

    Genç oyuncu, geçtiğimiz yıl Galatasaray U19 takımı ile yaşadığı şampiyonluğu ise “Geçen sene şampiyonluk için emek verdik. İyi çalıştık, kendimizi geliştirdik ve sonucunda şampiyon olduk. Mutluyuz, inşallah bizden başka oyuncular da gelecek.” ifadeleriyle açıkladı.

    Hamza Akman: Önce Galatasaray #1

    "Kardeşimle gelişimimizi takip ediyoruz"

    Hamza Akman, babasının iyi bir futbolcu olmasının kendisinde bir baskı yaratmadığını ve sahada kendi oyununa odaklandığını belirtti.

    Kardeşi Efe Akman ile ilgili de düşüncelerini paylaşan 17 yaşındaki oyuncu, “O da benden bir buçuk yaş küçük. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Beraber idmanda olmak çok güzel duygu. Birbirimizin gelişimini takip ediyoruz.” şeklinde konuştu.

    "Avrupa'da ülkemi temsil etmek istiyorum"

    Hamza Akman hedefleriyle ilgili gelen soruyu ise “Öncelikli hedefim, Galatasaray’a katkı vermek. Ondan sonra da inşallah Avrupa’da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum.” şeklinde cevapladı.

    Hamza Akman, 81 numarayı formayı giymesini ise “18’in tersi. Denk geldi. Tesadüf.” diyebilirim sözleriyle açıkladı.

    Hamza Akman: Önce Galatasaray #2

    "Ali Akman ile görüşüyoruz"

    Genç oyuncu, sarı-kırmızılı kulübe transferi söz konusu olan Ali Akman ile ilgili ise “Ali ile görüşüyoruz. Aramız iyi. Şu anda Galatasaray’a transferi konusunda hiçbir şey belli değil.” ifadelerini kullandı.


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