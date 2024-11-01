Hamza Akman'ın Sönderjyske kariyeri 3 ay sürdü

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yaz Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Hamza Akman, Danimarka 1. Lig ekiplerinden Sönderjyske ile 2027'ye kadar geçerli bir kontrat imzalamıştı.

Ancak Danimarka temsilcisi, 1 Ağustos'ta transfer ettiği 20 yaşındaki futbolcuyla kısa sürede yollarını ayırma kararı aldı.

"PERFORMANSI, BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI"

Kulüpten yapılan açıklamada, Hamza'nın Danimarka’ya uyum sağlamakta zorlandığı ve İstanbul'a dönme isteği olduğu belirtilirken, performansının beklentilerin altında kaldığına da dikkat çekildi. Sönderjyske'nin resmi sitesine konuşan Hamza, taraftarlara ve yöneticilere teşekkür etti.

3 MAÇTA OYNAYABİLDİ

Takımda kaldığı süre boyunca yalnızca 3 resmi maça çıkan genç futbolcu, bunların 2'sinde altyapı takımında forma giymiş, 10 maçta kadroya alınmamış ve 2 maçta yedek kulübesinde oturmuştu.