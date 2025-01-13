Hamza Güreler'den kritik pozisyona yorum: Elime çarptığını hissettim

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Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı.

Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı sarı-kırmızılı takım 2-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 42 ve 59. dakikalarda Barış Alper Yılmaz kaydetti. Başakşehir'in golü 53. dakikada Krzysztof Piatek'ten geldi.

"ELİME ÇARPTIĞINI HİSSETTİM"

Maçın ardından ise Başakşehirli futbolcu Hamza Güreler, karşılaşmaya damga vuran pozisyonuyla ilgili Beyaz TV'ye açıklama yaptı.

18 yaşındaki genç defans oyuncusu, "Top eline çarptı mı?" sorusu üzerine şunları dedi:

Pozisyon sırasında ben de elime çarptığını hissettim. Hakemlerimiz böyle gördü herhalde, bilmiyorum.

"EL GİBİ DURUYOR"

Açıklamalarına devam eden Hazma Güreler, şu ifadeleri kullandı:

Orta açıldığında gözüm kapalıydı. Sonra pozisyonu gördüm. El gibi duruyor.

NELER OLDU?

Karşılaşmanın 28. dakikasında Dries Mertens ceza sahasına topu gönderdi. Savunmada Hamza Güreler topu uzaklaştırdı.

Galatasaraylı futbolcular, rakibinin topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulundu.

Hakem Atilla Karaoğlan, VAR'da bulunan Yaşar Kemal Uğurlu'yu dinledi ve oyunu devam ettirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)