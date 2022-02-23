Hamza Hamzaoğlu, Eyüpspor'la anlaştı

Birkaç gün önce Rizespor'dan ayrılan Hamza Hamzaoğlu, 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'la anlaştı.

Rizespor'da aldığı kötü sonuçlar sebebiyle görevinden istifa eden Hamza Hamzaoğlu'nun yeni takımı şaşırttı. 4 gün önce Karadeniz ekibiyle yollarını ayıran Hamza Hamzaoğlu, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaştı.

HAMZA HAMZAOĞLU EYÜPSPOR'DA

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, sosyal medya hesabından Hamza Hamzaoğlu ile fotoğrafını paylaşarak anlaşmayı duyurdu.

Taraflar resmi sözleşmeyi bugün imzalayacak. Böylece tecrübeli hoca 10 yıl aradan sonra 1. Lig'e döndü. Hamzaoğlu son olarak 2011-12 sezonunda Akhisarspor'u çalıştırmış ve Ege ekibini Süper Lig'e çıkarmıştı.