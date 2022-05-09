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    Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı

    Eyüpspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını açıklarken, İbrahim Üzülmez'le anlaştığını duyurdu.
    • 09.05.2022 - 23:56
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    Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı

    1. Lig’de play-off oynamaya hazırlanan Eyüpspor’da teknik direktör HamzaHamzaoğlu dönemi sona erdi.

    Eyüp ekibinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle karşılıklı konuşup anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

    10 maçta isteeneni veremedi

    İHA'nın haberine göre; deneyimli teknik direktör, Eyüpspor başında çıktığı 10 resmi müsabakada 5 mağlubiyet, 3 beraberlik 2 kez de galibiyet almıştı.

    Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Eyüpspor, İbrahim Üzülmez ile anlaştı #1

    İbrahim Üzülmez ile 1.5 yıllığına anlaşıldı

    Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada teknik direktörlük görevi için İbrahim Üzülmez ile prensip anlaşmasına vardıklarını belirtti.

    As başkan Fatih Kulaksız’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

    "Teknik direktör İbrahim ÜZÜLMEZ ile 1.5 yıllık olarak prensipte anlaşma sağladık. Resmi imzalar yarın 14.00’te. Her iki taraf içinde hayırlı olsun."


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