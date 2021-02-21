- Haberler
- Futbol Haberleri
- Hamza Hamzaoğlu istifa etti
Hamza Hamzaoğlu istifa etti
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 21.02.2021 - 17:37
- Güncelleme : 21.02.2021 - 17:39
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı sonrası ayrılık geldi.
Konyaspor'a 2-0 önde olmasına rağmen son 15 dakikada 3-2 kaybeden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.
YENİ MALATYASPOR AÇIKLADI
Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." denildi.