Hamza Hamzaoğlu istifa etti

Yeni Malatyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Konyaspor maçı sonrası ayrılık geldi.

Konyaspor'a 2-0 önde olmasına rağmen son 15 dakikada 3-2 kaybeden Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.





YENİ MALATYASPOR AÇIKLADI

Yeni Malatyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." denildi.



