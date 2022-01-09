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    Hamza Hamzaoğlu'ndan penaltı tepkisi

    Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2022 - 22:13
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    Hamza Hamzaoğlu'ndan penaltı tepkisi

    Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    Karşılaşmayı değerlendiren Hamza Hamzaoğlu "Kendi sahamızda kaybedilen 2 puan gibi düşünüyoruz ama oyuna bakınca alınan 1 puan gibi görüyorum. İlk yarıda nedense bir türlü oyunu oturtamadık, pas yapamadık. Bunda Beşiktaş'ın maç başındaki direncinin de etkisi oldu. Baskı yaptılar, oynatmadılar. Çıkamadık oradan. İlk yarıda çok kötü bir oyun vardı ortada. İkinci yarıda biraz olsun toparlandık. İstediğimiz seviyeye çıkamadık ama biraz olsun kıpırdandık. Geri düşmemize rağmen 2 sefer beraberliği yakaladık. Bir duran top daha yakalasaydık belki 1 tane daha atabilirdik. Kazanabileceğimiz ve kaybedebileceğimiz bir maçtı. Öyle bir maç oldu." dedi.

    Hamza Hamzaoğlu ndan penaltı tepkisi #1

    "KUŞKUMUZ YOK"

    Hamza Hamzaoğlu ayrıca "Gol olunca sahadaki oyuncularımın o golün vermiş olduğu enerjiyle oynayacaklarını düşündüm. 5 dakika daha kalsınlar dedim ama dayanamadılar, çok çabuk golü yedik. Sonra 3 oyuncu değiştirdik. Biraz daha orta sahayı ele almak zorundaydık. Dabo ve Sabo'yu koyduk. Alper'le öne top taşıyabiliriz dedik. Kısmen başarılı olduk. Yine de çok iyi yapamadık. Daha çok çalışmamız gerektiğini görüyoruz. Hedeflediğimiz yere ulaşacağız. Kuşkumuz yok." ifadelerini kullandı.

    Hamza Hamzaoğlu ndan penaltı tepkisi #2

    "PENALTI DEĞİL DİYEMEM"

    Beşiktaş'ın penaltısı hakkında basın toplantısında açıklama yapan Hamza Hamzaoğlu "Penaltıya çok itiraz ettim. Benim isyanım şu; aynı pozisyonlar başka takımlara olduğunda verilmeyip, bize verildiğinde ben bunu kabul edemiyorum. Herkese çalınırsa sorun yok. Penaltı verilebilirmiş. Bu penaltı değil diyemem." dedi.


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