Hannover 96: Mehmet Ekici'nin test maçına ihtiyacı var

Mehmet Ekici, uzun süredir Hannover 96 ile antrenmanlara çıkıyor. Hannover teknik direktörü, orta saha oyuncusunun geleceği hakkında konuştu.

Mehmet Ekici, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra kulüpsüz kaldı ve Almanya'ya döndü. 30 yaşındaki oyuncu, bir süredir Bundesliga 2 ekibi Hannover 96'yla idmanlara çıkıyor.

Alman ekibinin teknik direktörü Kenan Koçak, henüz sözleşme imzalamayan orta saha oyuncusunun geleceği üzerine açıklamalarda bulundu.

"TEST MAÇINA İHTİYACI VAR"

39 yaşındaki teknik direktör açıklamasında; "Mehmet şu anda kendisini formda tutuyor. Bunun dışında bir şey hakkında konuşmadık. O iyi bir oyuncu ve bunu idmanda görüyoruz. Geleceğine karar vermek kolay değil. Bazı test maçlarına ihtiyacı var ancak şu anda böyle bir imkanımız yok." dedi.

Mehmet Ekici, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe ve Trabzonspor formaları giydi. Orta saha oyuncusu, Almanya'da Bayern Münih, Nürnberg ve Werder Bremen formalarını terletti.