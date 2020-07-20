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    Hannover 96, Tolgay Arslan'a talip

    Fenerbahçe'deki performansı beklentileri karşılayamayan Tolgay Arslan için Bundesliga 2 takımı Hannover 96'nın devrede olduğu öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.07.2020 - 11:41
    • Güncelleme : 20.07.2020 - 11:41
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    Hannover 96, Tolgay Arslan'a talip

    Geçtiğimiz sene Beşiktaş'tan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla beklentilerin altında kalmıştı.

    Bu sezon ligde yalnızca 21 karşılaşmada forma giyebilen milli futbolcunun, Kanarya'dan ayrılması beklenirken, Arslan'a Almanya'dan talip çıktı.

    Almanya'nın istihbaratlarıyla ünlü gazetesi Bild; Bundesliga 2 takımı Hannover 96'nın, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile ilgilendiğini yazdı.

    Hannover 96, Tolgay Arslan'a talip #1

    TOLGAY ARSLAN'LA GÖRÜŞTÜLER

    Haberde; önümüzdeki sezon Bundesliga'ya yükselmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Hannover kulübünün Tolgay Arslan'la görüştüğü ifade edilirken, olası bir transfer için nabız yoklaması yapıldığı da kaydedildi.

    KENAN KOÇAK'IN YAKIN ARKADAŞI

    Öte yandan söz konusu haberde; güncel piyasa değeri 1.2 milyon euroya kadar düşen Tolgay'ın, Hannover'i çalıştıran Türk antrenör Kenan Koçak'ın yakın arkadaşı olduğu da belirtildi.

    Borussia Dortmund'un altyapısında yetişen yıldız isim, daha önce Hamburg ve Alemannia Aachen'da da top koşturmuştu.

    Hannover 96, Tolgay Arslan'a talip #2

    21 MAÇTA FORMA GİYDİ

    Fenerbahçe ile sözleşmesi 2022'de sona erecek olan Tolgay Arslan; bu sezon sarı-lacivertli takımla 21 karşılaşmada görev alabildi. 29 yaşındaki orta saha bu maçlarda takımına 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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